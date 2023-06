Chutar para canto

partilhe no Facebook

O Grupo Desportivo O Coruchense queixou-se de falta de apoio da Câmara de Coruche e da ausência do presidente do município, Francisco Oliveira, nas três reuniões da assembleia-geral do clube. Quem deu os recados foi o vereador da CDU, Carlos Peseiro, que disse que nos outros municípios apoiam mais os clubes de futebol. Pelos vistos, 65 mil euros de apoio anual não chegam e O Coruchense quer mais. Mas Francisco Oliveira já disse que há que ser racional e que não é legal pagar salários a jogadores de futebol. Quanto às assembleias-gerais o autarca disse “que a bodas e baptizados só vai quem é convidado” e assim chutou o assunto para canto....