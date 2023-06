O perdão que dá um jeitaço!!!

Já lá vão mais de 106 mil euros que o município não encaixou por, durante anos, não se ter preocupado em cobrar as rendas que lhe eram devidas. É certo que este mandato a vereadora com o pelouro, Mara Oliveira, tem andado a mexer no assunto, mas com tanto perdão o Cavaleiro Andante espera, para bem dos cofres do município e da justiça social, que a autarquia não dê azo a que alguns apanhem a “manha” e resolvam andar cinco anos a assobiar para o lado sem pagar o que é sua obrigação, até a dívida ir ao perdão...por prescrição!.