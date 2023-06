Uma história mal contada

Anabela Freitas era candidata à presidência da Entidade de Turismo do Centro, mas de um dia para o outro apareceu como vice-presidente da lista liderada por um colega autarca que apareceu para lhe fazer frente. A presidente da Câmara Municipal de Tomar foi surpreendida, ainda por cima porque Pedro Machado, que já lhe teria garantido apoio, mudou de ideias e ficou do lado de Raúl Almeida, o autarca de Mira que fica assim como primeiro da única lista a liderar os destinos da entidade. O Cavaleiro Andante não conhece as razões que levaram Anabela Freitas a abdicar da sua candidatura e aceitar a boleia do seu adversário, mas a confiar naquilo que é norma na política só pode haver por aqui promessas de divisão de poderes. A não ser assim, Anabela Freitas fica no centro da polémica e certamente que vai ser escrutinada nos próximos tempos até vir a mulher da fava rica.