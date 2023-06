Malhar em Galamba enquanto está quente

Os cinco deputados do PS eleitos por Santarém demarcaram-se e criticaram a posição do ministro das Infraestruras e seu camarada de partido, João Galamba.

Os cinco deputados do PS eleitos por Santarém demarcaram-se e criticaram a posição do ministro das Infraestruras e seu camarada de partido, João Galamba, por considerar Santarém “longe” para localizar o novo aeroporto de Lisboa quando as nove opções ainda estão a ser avaliadas por uma comissão técnica independente. Os deputados socialistas podiam ter assobiado para o lado e fazer de conta que nada viram e ouviram, mas não quiseram desperdiçar a oportunidade de, também eles, desancarem em Galamba, ou não fosse ele, nos dias que correm, o saco de pancada do país. E com todo o mérito, diga-se de passagem....