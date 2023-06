Augusto Figueiredo, do Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém, diz que o Estado tem recursos para investir no Serviço Nacional de Saúde.

Augusto Figueiredo, do Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém, diz que o Estado tem recursos para investir no Serviço Nacional de Saúde e, numa conferência de imprensa realizada na passada semana junto ao Hospital de Santarém, apontou que a contratação de médicos estrangeiros pode ser uma solução para a falta de clínicos estabelecendo comparação com o que tem acontecido nos últimos anos na selecção nacional de futebol (embora, verdade seja dita, não faltem por cá jogadores profissionais portugueses de gema). Por este andar, o professor de Rio Maior, sindicalista, militante comunista e activista de causas várias ainda vai reivindicar a contratação de Luiz Felipe Scolari para ministro da Saúde....