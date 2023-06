Uma trapalhada em Alverca que pode dar uma peça de teatro

Cegada em Alverca é nome de grupo de teatro, mas no dicionário pode ser trapalhada, que é onde o grupo de teatro de Alverca está metido depois de ter perdido o apoio do Governo para manter a sua actividade cultural no concelho de VFX que já tem mais de duas décadas. Tudo indica que o grupo vai manter-se em actividade mas na condição de grupo amador, sem os oito empregados que eram pagos com o orçamento da companhia que ronda os 200 mil euros anuais. As declarações do director artístico contra o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, que se recusou a substituir-se ao Governo de António Costa no apoio ao grupo, podem ser o início de uma peça de teatro para quando o grupo voltar a ter apoios do Governo e retomar a actividade profissional. “Autoritário e anti-democrático” não se chama todos os dias a um autarca e o Cegada acabou de fazê-lo em comunicado e em declarações a O MIRANTE. Força rapazes, merda para todos vocemecês.