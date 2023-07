Na última semana, durante a apresentação do plano de segurança das festas do Colete Encarnado o presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, apareceu envergando um colete laranja da Protecção Civil para a fotografia.

Na última semana, durante a apresentação do plano de segurança das festas do Colete Encarnado o presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, apareceu envergando um colete laranja da Protecção Civil para a fotografia. O Cavaleiro Andante já sabia que o autarca era um aficionado do Colete Encarnado, mas agora ficámos a saber que também tem um fraquinho por um outro colete...o laranja!.