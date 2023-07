Indignações socialistas nas redes sociais

As declarações públicas do ministro João Galamba sobre o novo aeroporto conseguiu indignar os socialistas de Santarém a confiar naquilo que se escreveu nas redes sociais nos últimos dias. O Cavaleiro Andante regista o facto e admite que estamos em presença de uma renovação das mentalidades socialistas, a confiar nalguns depoimentos de militantes que se comportaram como uns “contentinhos da Silva”.

Curiosamente, ainda sobre o que se escreveu nas redes socais, a maior crítica é dos social-democratas, como a do vereador João Leite, que escreveu na sua página que o mesmo Governo que olha para Santarém como um território longe demais para um aeroporto internacional, não acha longe demais uma mulher grávida ter que percorrer 100 quilómetros para parir. Quem sabe esteja a nascer em Santarém o futuro bloco central que há-de sair das próximas eleições legislativas se o crescimento do Chega e do Iniciativa Liberal for de acordo com as sondagens.