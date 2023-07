Áreas de serviço

A tradição em Vila Franca de Xira ainda é o que era e novamente a festa do Colete Encarnado foi para as ruas debaixo de um calor intenso.

A tradição em Vila Franca de Xira ainda é o que era e novamente a festa do Colete Encarnado foi para as ruas debaixo de um calor intenso que afectou visitantes, campinos, cavaleiros e até os cavalos. Felizmente não faltaram as estações de serviço espalhadas pela cidade para rapidamente permitir repor os fluídos perdidos e assim poder seguir viagem....