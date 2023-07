Parece que é desta que as bicicletas de uso partilhado vão sair do estaleiro da Câmara de Benavente.

A Assembleia Municipal de Benavente aprovou por maioria a versão final do regulamento de bicicletas partilhadas do município. Mas para o eleito do PSD, Ricardo Oliveira, “quem nasce torto tarde ou nunca se endireita”. O autarca, que acompanhou o assunto enquanto vereador, continua crítico e diz que o projecto das bicicletas não vai ter grande sucesso num concelho rural como Benavente, onde quase todas as pessoas potencialmente interessadas já têm bicicletas. Será uma espécie de chover no molhado?.