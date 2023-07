Ministra matou saudades do CNEMA

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, não teve este ano direito a convite para a inauguração ou visita da Feira Nacional de Agricultura, que decorreu mais uma vez no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, porque a CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal) está zangada com o Governo. No entanto, a ex-autarca de Abrantes teve oportunidade de ser recebida no mesmo CNEMA com pompa e circunstância poucos dias depois como convidada de honra da VI Gala de Entrega dos Prémios Porco D’Ouro organizada pela Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores. Uma oportunidade para a governante (na imagem acompanhada pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves) matar saudades e demonstrar aos patrões da CAP que há mais marés que marinheiros….