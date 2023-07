O humor negro de Madelino

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O presidente da Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos, o socialista Francisco Madelino, aproveitou a sessão ordinária de Junho para desejar boas férias aos presentes com um avisado conselho: não pensarem em visitar os destroços do Titanic. Uma tirada de humor negro do cinzentão político que deixou o Cavaleiro Andante de boca aberta e a pensar que afinal ainda há coisas que o surpreendem….