Actas a gasóleo no Cartaxo

O presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo, Paulo Neves, referiu, durante a última sessão, que o ponto para aprovação da primeira acta deste mandato lhe dava muito gosto por, finalmente, poderem aprovar a acta. Tendo em conta que o mandato começou em Outubro de 2021 e que a primeira acta surgiu para aprovar mais de um ano e meio depois pode inferir-se que no Cartaxo ou se trabalha muito devagar ou os autarcas falam tanto que os funcionários não conseguem escrever as actas em tempo razoável que não as faça parecer uma peça da RTP Memória ou do Canal História...