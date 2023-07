Amigos para sempre

O vereador do PSD na Câmara de Santarém, Diogo Gomes, deu um importante contributo para a estabilidade da coligação com o PS na gestão do município ao decidir adoptar uma cadela, a Mia, do canil municipal tutelado politicamente pelo vereador socialista Nuno Russo. O autarca social-democrata foi buscar o animal acompanhado pelos filhos Constança e Francisco, com a supervisão da veterinária municipal, dra. Margarete. Aqui fica o registo, com a devida ressalva, para os mais assanhados, distraídos ou ignorantes, de que a cadela Mia não vota nem se mete em política, ao contrário da sua colega Molly, que recentemente foi candidata à Câmara de Toronto, no Canadá….