Eu tenho dois amores, que em nada são iguais...

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD) aproveitou a oportunidade, na última reunião do executivo municipal, para relevar o apoio manifestado por diversas comunidades intermunicipais da Região Centro - como as do Médio Tejo, Beira Baixa, Serra da Estrela e das regiões de Leiria e de Coimbra - à localização de Santarém para o novo aeroporto. No entanto, o autarca social-democrata também não deixou de referir a ausência de uma posição da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) na defesa de Santarém. Um recado para o socialista Pedro Ribeiro, presidente da CIMLT, que, neste capítulo, está como aquele pai que não consegue, não deve ou não pode dizer qual é o filho preferido. Neste caso, se é Santarém ou se é o Campo de Tiro de Alcochete (em Benavente), duas opções para o novo aeroporto que ficam dentro do território da Lezíria do Tejo....