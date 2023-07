Esperar sentados

O presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte (PS), está farto de ver a passagem de nível do Peso bloqueada.

O presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte (PS), está farto de ver a passagem de nível do Peso bloqueada sem que a prometida alternativa, em forma de passagem superior, seja construída pela Infraestruturas de Portugal. A situação dura há mais de três anos e, na última assembleia municipal, Diamantino Duarte disponibilizou-se mesmo para, juntamente com o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), irem “sentar-se à porta do secretário de Estado” em forma de protesto. O Cavaleiro Andante aplaude a ideia - até porque neste país quem não chora não mama - e, pelo histórico desta novela, considera que o mais sensato é mesmo esperarem sentados....