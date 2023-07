O empresário José Louro Henriques foi um dos cidadãos distinguidos na sessão solene do Dia da Cidade em Vila Franca de Xira. Apaixonado pela festa do Colete Encarnado deixou no seu discurso duas sugestões para melhorar o evento que foram alvo de forte aplauso: uma delas criar dois coletes gigantes, iluminados, para enfeitar as entradas norte e sul da cidade. E depois sugeriu que fosse criado um concurso para eleger a Miss Colete Encarnado. Afinal de contas, se hoje há concursos de misses para tudo e mais alguma coisa porque não um concurso da miss colete molhado… perdão, encarnado? A julgar pelo entusiasmo da plateia a ideia tem pernas para andar....