Tocar piano e falar francês

O piano que está no Convento das Virtudes, e que já vem do tempo do antigo presidente da Câmara de Azambuja, Joaquim Ramos, está a estorvar. De acordo com o vereador António José Matos, o instrumento quase não tem uso e incomoda as visitas ao convento durante o fim-de-semana. Por isso o município decidiu emprestar o instrumento ao Centro Cultural Azambujense para os alunos aprenderem a tocar. Mas a oposição quis saber como apareceu o piano na câmara e quanto valia. Ficou a saber-se que o valor do piano ronda os 11 mil euros mas António José Matos reiterou que “imobilizado vale zero”. E assim lá vai o piano para a colectividade, para ter algum uso e não estorvar as visitas....