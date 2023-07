Um governante boa onda

O secretário de Estado para a Modernização Administrativa, Mário Campolargo, demonstrou uma empatia e boa disposição na sua visita a Santarém, no dia 6 de Julho, que é rara de se ver em governantes. Na visita à Loja do Cidadão cumprimentou e falou com funcionários e utentes e até ouviu reclamações por causa do atendimento no balcão das Finanças. O governante escutou as queixas com atenção mas deixou logo claro, com a devida diplomacia, que entre as responsabilidades que lhe competiam ainda não estava a da gestão dos balcões das Finanças. A modernização administrativa e a proximidade do Estado ao Cidadão ainda não chegaram a tanto… .