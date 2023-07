Diogo, o presidente

Com o presidente e o vice-presidente da Câmara de Santarém de férias na primeira semana de Julho coube ao vereador Diogo Gomes garantir a liderança do PSD no município durante esse período. E o autarca até teve o privilégio de receber um membro do Governo, no caso o secretário de Estado para a Modernização Administrativa, como presidente em exercício, como o Cavaleiro Andante testemunhou no dia 6 de Julho. Adaptando um conhecido aforismo, é caso para dizer que mais vale ser presidente por uma semana do que vereador toda a vida….