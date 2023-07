Nem o pai morre nem a gente almoça…

A Câmara de Santarém solicitou no final de 2022 à Fundação Inatel que lhe entregue o inactivo e degradado Pavilhão da Inatel situado no Campo Infante da Câmara

A Câmara de Santarém solicitou no final de 2022 à Fundação Inatel que lhe entregue o inactivo e degradado Pavilhão da Inatel situado no Campo Infante da Câmara, no centro da cidade, mas o prazo de 10 dias úteis indicado não foi cumprido. A intenção do município é demolir o imóvel, que considera seu e cuja propriedade é também reclamada pela Inatel, entidade que o construiu na década de 60 do século XX. Passado mais de meio ano o paquidérmico e estragado edifício lá continua firme hirto como uma barra de ferro a assombrar a paisagem. Enquanto os políticos e juristas não se entendem, sempre vai dando abrigo aos pombos e sombra aos automóveis....