A Praia dos Tesos ou dos cabeçudos da Chamusca

O Expresso anda a publicar o Guia de Verão que é de grande utilidade para quem quer fazer férias cá dentro. Os cadernos são graficamente bem desenhados e contêm informação importante e ainda por cima ficam a custo zero já que vêm encartados com o jornal. Há duas semanas saiu nova revista com texto e foto que ilustra este artigo. A abrir vem uma ilustração de uma Praia dos Tesos, na Chamusca, no denominado Porto das Mulheres. É uma aldrabice que certamente foi vendida pela Câmara da Chamusca. O local é bom para assar sardinhas e dormir uma sesta, mas quanto a praia não tem um euro de investimento para que assim se possa chamar. É uma praia do Tejo como existem centenas ao longo do rio. Vender ao país como praia fluvial o areal do Porto das Mulheres, na Chamusca, é como vender gato por lebre. Se há coisas que esta câmara sabe fazer bem é enganar o cidadão; e com a actual situação das piscinas municipais só apetece chamar-lhes cabeçudos.