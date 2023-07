A última sessão camarária em Abrantes teve como ponto alto as várias discussões entre o presidente do município, o socialista Manuel Valamatos, e o vereador do PSD, Vítor Moura. As discussões são cada vez mais habituais e os autarcas perdem grande parte do tempo a ‘serrar presunto’. Na última reunião o vereador Vítor Moura queixou-se que o presidente não lhe deu a palavra para responder e a discussão foi subindo de tom ao ponto de Valamatos dizer: “Eu é que sou o presidente da câmara porque fui eleito pela maioria”. O que remeteu o Cavaleiro Andante para as rábulas humorísticas de Herman José que tinham um personagem que repetia até à exaustão: “Eu é que sou o presidente da junta!”. Neste caso, num patamar acima na escala autárquica e com um bocadinho menos de piada....