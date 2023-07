Que violência!

As festas do Colete Encarnado este ano em Vila Franca de Xira contaram com muitas centenas de visitantes.

As festas do Colete Encarnado este ano em Vila Franca de Xira contaram com muitas centenas de visitantes e muitos ficaram a conhecer, pela primeira vez, o significado de passar algumas horas a tertuliar com os amigos à mesa. Muitos conseguiram passar o teste com distinção. Já outros perderam as forças e foram ao tapete. Ou melhor, à relva, que é mais fofinha....