Dirigente sofre...

O presidente do Centro de Apoio Social do Bom Sucesso e Arcena (CASBA), Fernando Rosa, abriu as portas da nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da instituição.

O presidente do Centro de Apoio Social do Bom Sucesso e Arcena (CASBA), Fernando Rosa, abriu as portas da nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da instituição para mostrar a O MIRANTE o que vai ser o novo lar. Um edifício com todos os mimos possíveis para os mais velhos, incluindo piscina e Spa. Ligar os aparelhos foi o mais fácil. O pior mesmo foi desligá-los, já que as torneiras das banheiras de hidromassagem parecem ter ganho vontade própria e decidiram espetar uma molha bíblica ao dirigente, com o Cavaleiro Andante a assistir....