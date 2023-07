O regresso da moca?

O fantasma da moca de Rio Maior voltou a pairar sobre aquela cidade, por ocasião de mais um aniversário do 13 de Julho de 1975, data em que centenas de agricultores se juntaram perto do antigo Grémio da Lavoura em Rio Maior, para, rezam as crónicas, evitar que esse fosse ocupado pelos comunistas. Na passada semana, a sede do PCP em Rio Maior e cartazes com propaganda do partido foram vandalizados com as inscrições “Moca neles” e “13-07-1975”. Pelos vistos, ainda há na cidade quem acredite que os comunistas comem criancinhas ao pequeno-almoço e tenha saudades dos tempos em que a indústria da moca estava florescente e dava fama à cidade...