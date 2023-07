São mais que as mães

Em Benavente vários pais estão desesperados por não conseguirem vaga nas creches do concelho e já fizeram sentir essa dificuldade à vice-presidente do município, Catarina Vale. A autarca sacode a culpa para a administração central, com a criação da medida Creche Feliz, e para a Segurança Social. A este ritmo não tardará muito até que alguns empresários com olho para o negócio vejam na escassez de creches em Benavente uma verdadeira mina de ouro, tanta é a freguesia....