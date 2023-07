Descentralização à moda de Alcanena

Depois de ter realizado uma reunião do executivo municipal no Café Belmira a Câmara de Alcanena voltou a surpreender com a realização de nova reunião descentralizada num local pouco comum.

Depois de ter realizado uma reunião do executivo municipal no Café Belmira, na localidade de Carvalheiro, freguesia de Louriceira, a Câmara de Alcanena, liderada por Rui Anastácio, voltou a surpreender com a realização de nova reunião descentralizada num local pouco comum, desta vez no Largo da Rua Principal, em Casal do Saramago. Foi na segunda-feira, 17 de Julho, e é caso para dizer que não indo habitualmente o povo às reuniões de câmara vão as reuniões ter com o povo....