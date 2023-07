Esta é a realidade dentro dos comboios

O Cavaleiro Andante usa o comboio com regularidade às horas em que toda a gente trabalha. Mas quando calha o desacerto de horários é o que a foto documenta. Há mais de um ano que a CP não dá condições aos utentes dos comboios de longo curso. E tem piorado com as greves que, pelos vistos, vão continuar. As plataformas estão cheias de pessoas sentadas no chão, crianças, mulheres grávidas, só quem precisa de usar o comboio é que sabe dar valor. Entretanto o ex-ministro Pedro Nuno Santos já regressou ao seu lugar de deputado, e os problemas que deixou na CP ficaram por conta do maneta. Bonito serviço!.