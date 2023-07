São os munícipes que animam a política na Chamusca

Nas últimas duas sessões de Assembleia Municipal da Chamusca ficou provado que, se não fosse o período de intervenção do público, as reuniões dos autarcas ficavam-se pelas intervenções fastidiosas do presidente Paulo Queimado

