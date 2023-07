Três ao burro e o burro no chão...

Na última Assembleia Municipal de Azambuja o eleito do Chega, Carlos Fonte, ofereceu-se para, de forma gratuita, cortar a vegetação nas imediações da Escola Almeida Grandella, em Tagarro, isto se o município não tivesse intenção de o fazer. O presidente do município descansou o eleito dizendo que iria encomendar o serviço, mas a verdade é que, 20 dias depois, nem a câmara actuou nem o eleito do Chega se chegou à frente. E a erva lá continua, frondosa e viçosa. Por este andar, e com um bocadinho de sorte, ainda se aguenta até ao fim do Verão....