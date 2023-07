Advogados do Diabo

O primeiro-ministro António Costa foi alvo de uns cartoons de mau gosto que os professores patrocinaram no meio de uma guerra que ainda tem muito para dar. Entretanto, o Governo resolveu meter-se com os advogados dando poder a quem tem apenas uma licenciatura em Direito para poder exercer certos actos na área jurídica. Todos sabemos como os tribunais funcionam em Portugal: greves sucessivas, falta de funcionários em todos os serviços, baixas médicas acima da média por razões de excesso de trabalho que leva à exaustão, assim como a já eterna falta de juízes, nomeadamente nos tribunais administrativos que chegam a demorar duas décadas a proferir sentenças. Se os advogados se puserem a contestar o Governo com os mesmos argumentos dos professores, o Cavaleiro Andante já imaginou António Costa pendurado numa cruz, como Cristo, mas sem braços, que entretanto teve de vender para pagar as custas judiciais.