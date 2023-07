Arte da persuasão

Rosário Lino, da Conferência São Vicente de Paulo de Alverca, recebeu em nome da instituição o galardão de mérito da cidade de Alverca durante a sessão solene dos 33 anos de elevação de Alverca a cidade. No seu discurso apelou a que mais gente se faça voluntária para ajudar na causa. E repetiu o apelo durante longos minutos, fazendo do seu discurso de aceitação do galardão um dos mais longos da noite. Se o objectivo era entranhar nas mentes do público a necessidade de haver mais voluntários, então, missão cumprida!.