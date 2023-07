Jornadas Mundiais do Colete

David Pato, vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) na Câmara de Vila Franca de Xira, foi uma das vozes críticas da forma como foi organizado o último Colete Encarnado e, em particular, a decisão de levar o palco dos concertos para fora do centro da cidade, no campo do Cevadeiro. Na última reunião de câmara o autarca brincou que a noite de sábado, depois de jantar, “parecia a peregrinação das velas” da população para ir ao parque urbano assistir aos concertos, o que deixou a cidade praticamente às moscas. Terá sido uma espécie de ensaio para as Jornadas Mundiais da Juventude?.