O que não fazer quando se tem os… tomates apertados!

A pior coisa que se pode fazer quando alguém nos mete entre a espada e a parede com perguntas incómodas é reagir com repulsa, algo que parece ser um ‘habitué’ do presidente da Câmara da Chamusca. Na última assembleia municipal, Paulo Queimado foi novamente massacrado por uma munícipe com questões que colocam em causa a gestão da autarquia, mas em vez de agradecer o acto de cidadania, reagiu com sarcasmo, recordando aos autarcas que estavam na presença de uma funcionária municipal. O Cavaleiro Andante arrisca dizer que, se todos os funcionários da Câmara da Chamusca tivessem a mesma coragem, não havia espaço no salão nobre para acolher todos os trabalhadores que estão em pulgas para ver o Capataz da Chamusca pelas costas.