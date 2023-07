A excitação dos recados húmidos...

Na última semana andou a circular pela Internet um desabafo deixado nas redes sociais pelo presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Cláudio Lotra, onde este afirmou que pior que a pandemia Covid é a pandemia “covidizer”, onde “gentinha” escreve sobre o que não sabe, levanta falsas suspeitas e utiliza as mais variadas praças para propagar falsidades. Num discurso críptico, e sem destinatário identificado e sem mencionar também a que se refere, o autarca pede para que os descontentes se cheguem à frente e apresentem provas do que escrevem sem se refugiarem atrás de um teclado. “Desculpem mas estou um pouco farto de ser o protagonista dos sonhos eróticos de alguns sem ter nenhum prazer nisso”, lamentou. O Cavaleiro Andante está solidário com o autarca, mais que não seja porque realmente os sexólogos bem avisam: uma vida sexual plena é a chave para um dia-a-dia calmo e sereno. E quando uma das partes falha, claro, as irritações vêm ao de cima....