PS de Rio Maior toma as dores do PSD

A concelhia do PS de Rio maior reuniu e, entre outros pontos, aprovou por unanimidade uma posição “contra a forma e conteúdo dos recentes acontecimentos judiciais que afectaram o PSD e o seu ex-presidente, Dr. Rui Rio”. Os socialistas de Rio Maior tomaram as dores dos social-democratas e dizem que tais acontecimentos “não dignificam e atingem a Democracia. Os partidos políticos e os seus agentes não podem ser enxovalhados assim”. O Cavaleiro Andante regista a solidariedade, estranhando no entanto que o mesmo tratamento não tenha sido dado ao PCP, que recentemente viu vandalizada a sua sede e cartazes de propaganda em Rio Maior. Pelos vistos, ao contrário do que tem sido a tendência a nível nacional nos últimos anos, em Rio Maior o rosa socialista está mais próximo do laranja do PSD do que do vermelho comunista....