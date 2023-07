A maioria socialista na Câmara de Constância decidiu atribuir o nome do antigo presidente do município, António Mendes (na foto) a uma travessa de uma urbanização tipo condomínio fechado.

A maioria socialista na Câmara de Constância decidiu atribuir o nome do antigo presidente do município, António Mendes (na foto), a uma travessa de uma urbanização tipo condomínio fechado na freguesia de Santa Margarida. António Mendes, para quem ignora ou já não se recorda, foi presidente do município pela CDU durante 24 anos e transformou completamente a face do concelho. O actual presidente da câmara, o jovem socialista Sérgio Oliveira, escudou-se na proposta da Comissão de Toponímia para lavar as mãos e assim validar uma decisão que acaba por desprestigiar o cargo que o próprio ocupa. Há quem defenda que vale mais uma má decisão do que uma não decisão, mas, neste caso, mais valia terem ficado todos quietos e mudos a ver passar os comboios na velha ponte sobre o Tejo. Sempre se evitavam algumas figuras tristes....