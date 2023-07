A Câmara de Santarém anunciou esta semana que vai alugar as instalações do Centro Nacional de Exposições (CNEMA), gastando qualquer coisa como 80 mil euros para conseguir acolher quatro mil jovens.

A Câmara de Santarém anunciou esta semana que vai alugar as instalações do Centro Nacional de Exposições (CNEMA), gastando qualquer coisa como 80 mil euros para conseguir acolher quatro mil jovens que vão chegar a Portugal para as Jornadas Mundiais da Juventude. No espaço vai também funcionar um hospital de campanha, com a permanência 24 horas por dia de uma equipa que integra médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Numa altura em que os médicos estão de greve e os centros de saúde a sofrer como nunca com falta de médicos, conseguir ter um hospital de campanha a tempo inteiro é um verdadeiro milagre....