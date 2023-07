Pedro Ribeiro está em todas

Sempre atento ao que se passa no concelho de Almeirim, o presidente da Câmara Municipal de Almeirim não podia faltar às Festas em Honra de São José, em Fazendas de Almeirim.

Sempre atento ao que se passa no concelho de Almeirim, o presidente da Câmara Municipal de Almeirim não podia faltar às Festas em Honra de São José, em Fazendas de Almeirim, que decorreram no fim-de-semana. Pedro Ribeiro fez questão de registar um momento de convívio nas redes sociais, acompanhado por uma mensagem divertida: “Se dúvidas houvesse a festa está ‘abençoada’. Aos ‘pecadores’ fica a informação. A missa amanhã é as 17h30, seguida de procissão”.