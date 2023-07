Os javalis estão cada vez mais atrevidos ali para as bandas de Abrantes e já se passeiam em grupo no meio urbano.

Os javalis estão cada vez mais atrevidos ali para as bandas de Abrantes e já se passeiam em grupo no meio urbano, em busca de alimento ou para ver as montras, vá lá a gente saber o que se passa dentro da cabeça dos bichos. Perante a incapacidade de combater a invasão de porcos selvagens, o Cavaleiro Andante só vê uma solução: chamem o Obélix e os seus amigos gauleses! Já!!!.