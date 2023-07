Gato escaldado…

O presidente e o vice-presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves e João Leite, respectivamente, afirmaram esperar que o Governo cumpra com as promessas assumidas recentemente.

O presidente e o vice-presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves e João Leite, respectivamente, afirmaram esperar que o Governo cumpra com as promessas assumidas recentemente e que suporte, em conjunto com a União Europeia, a requalificação da Escola Secundária Ginestal Machado, em Santarém, e da Escola Básica 2/3 de Alcanede, que estão na lista dos estabelecimentos considerados prioritários pelo Governo para receberem obras. Ao todo estima-se um investimento de 17 milhões de euros, que é muito dinheiro para as posses do município. E como os autarcas já estão escaldados com o défice que têm vindo a suportar pela transferência de competências para o município na área da Educação, nada como marcar já território para precaver surpresas desagradáveis. Até porque o actual programa de intervenção nas escolas é uma espécie de sucedâneo da famigerada Parque Escolar de má memória….