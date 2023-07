O professor Heitor

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), passou a última reunião do executivo a tentar pôr na linha o vereador do PS, Fernando Amorim.

E a verdade é que as reprimendas lá foram surtindo efeito. Está visto que Heitor não perdeu a mão para meter ordem na sala, apesar de já não dar aulas há algum tempo....