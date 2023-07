Um parto difícil

Ainda não é no final de Julho que os utentes do Centro de Saúde de Coruche vão ter um equipamento novo de raio-X.

O presidente da câmara, Francisco Oliveira, já se tinha voluntariado para ir buscar o equipamento ao aeroporto mas o processo deve estar enguiçado e o aparelho nunca mais chega. Para remediar a situação vai estar ao serviço dos utentes outro raio-X, com menos capacidade. Até lá, os mais fiéis que aproveitem a vinda do Papa a Portugal para rezar pela vinda do equipamento. Pode ser que aconteça um milagre....