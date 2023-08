A vantagem de ter sete vidas

No último fim-de-semana, o Cavaleiro Andante esteve no Complexo de Piscinas da Cimpor em Alhandra, cedidas à Sociedade Euterpe Alhandrense, para falar com um dos arqueiros do grupo, que foi campeão nacional e é uma das esperanças da modalidade em Portugal. Momentos antes do treino, um gato da zona lembrou-se de tirar uma folga mesmo no meio do campo de tiro. Numa zona com setas a voar a isto se chama tirar uma sesta... de alto risco!.