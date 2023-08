Ser empresário na Chamusca é ingrato

Há uma dezena de empresários da freguesia da Parreira que querem dinamizar a economia criando uma nova zona industrial na localidade, mas os seus esforços têm sido ignorados pelo presidente da Câmara Municipal da Chamusca. Depois de terem ido em peso à última sessão de assembleia municipal acusar Paulo Queimado de os desprezar e de não cooperar na implementação de uma infraestrutura que consideram importante para o concelho, os empresários já reuniram com o autarca, mas a conversa resultou numa mão cheia de nada. Com o comércio local e muitas empresas a fechar portas, é caso para dizer que actualmente só investe num negócio no concelho da Chamusca quem for louco.