Os automobilistas receberam boas notícias com a antecipação do final das obras na Estrada da Alfarrobeira, em Vialonga. Mas assim que estrearam o novo piso deram logo conta que nos sítios em que existiam os buracos, principalmente debaixo do viaduto da A1, continuam os declives acentuados por debaixo do alcatrão. No segundo dia, após a reabertura da estrada, também já tinham sido derrubados os dois pinos em metal, porque a via não alargou e os pesados continuam com o espaço apertado. Já diz o velho ditado que depressa e bem, não há quem….