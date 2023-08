A Câmara Municipal de Benavente resolveu rentabilizar a estadia dos peregrinos no concelho e deu-lhes logo que fazer.

A Câmara Municipal de Benavente resolveu rentabilizar a estadia dos peregrinos no concelho e deu-lhes logo que fazer. Os jovens que vieram para a Jornada Mundial da Juventude foram integrados na brigada do ambiente e colaboraram na limpeza do rio Sorraia. É pena o evento católico durar apenas uma semana, senão a câmara podia aproveitar esta mão-de-obra barata para arranjar passeios, bancos de jardim e colaborar na limpeza urbana. Trabalho não lhes ia faltar...