A inclusão das festas do Colete Encarnado na lista do Património Cultural Imaterial nacional esteve em consulta pública.

A inclusão das festas do Colete Encarnado na lista do Património Cultural Imaterial nacional esteve em consulta pública promovida pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) até 5 de Julho. Das 23 participações recebidas da comunidade apenas cinco são a favor dessa classificação. 33 organizações não-governamentais (ONG) subscreveram mesmo uma posição pública contra a medida considerando a festa perigosa para as crianças e jovens. Um arranque pouco promissor para a catalogação daquelas festas. Realmente, depois da discussão do polémico alargamento da linha de comboio em VFX e Alhandra era só mais esta tourada que faltava para aquecer o Verão....