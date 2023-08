A febre de segunda à tarde

Os jovens (e alguns menos jovens) peregrinos que estão por Santarém no âmbito da Jornada Mundial da Juventude deram um show de dança na tarde de segunda-feira

Os jovens (e alguns menos jovens) peregrinos que estão por Santarém no âmbito da Jornada Mundial da Juventude deram um show de dança na tarde de segunda-feira na Praça Sá da Bandeira, junto à Sé Catedral. Ao som de ritmos contagiantes, foi vê-los abanar o esqueleto como se tivessem o diabo no corpo, diria a avó do Cavaleiro Andante se estivesse lá para assistir. A febre de segunda-feira à tarde foi tão intensa que até algumas habitualmente recatadas freiras foram contagiadas....